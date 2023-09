Līdz gada beigām mājsaimniecībām kompensēs 60% no "Sadales tīkla" elektrības tarifa

ST fiksētās komponentes tarifa pieaugums tiks samazināts par 60%. Maksas samazinājums tiks piemērot par periodu no šī gada 1.septembra līdz 31.decembrim.

Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) prognozē, ka mājsaimniecībai, kurai ir vienas fāzes un 16 ampēru pieslēgums, fiksētās komponentes tarifs pēc 60% samazinājuma būs 2,43 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa līdzšinējo 6,08 eiro vietā, bet mājsaimniecībai ar vienu fāzi un 20 ampēru pieslēgumu maksa samazināsies no līdzšinējiem 7,6 eiro līdz 3,04 eiro. Savukārt mājsaimniecībai, kurai ir trīs fāzes un 25 ampēru pieslēgums, maksa būs 9,20 eiro līdzšinējo 23 eiro vietā, norādījuši grozījumu autori.

Mājsaimniecību atbalstam nepieciešamais finansējums ir 30,47 miljonu eiro apmērā, un to paredzēts nodrošināt no AS "Latvenergo" dividendēs izmaksājamās peļņas daļas.