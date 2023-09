Oslo Universitātes sieviešu koris uzvar Baltijas jūras koru konkursā

"Pavisam nesen noslēgušies Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, ar kuriem esam slaveni pasaulē. Mūsu veidotais koru konkurss turpina spodrināt Latvijas kā koru lielvalsts tēlu un ir viens no tiem notikumiem, kurā aicinām ciemos citu valstu korus, lai tiem parādītu Latviju un sniegtu ieskatu mūsu kormūzikas tradīcijās. Tas, ka uz konkursu ierodas kori no arvien dažādākām pasaules valstīm, dod ticību, ka Latvija arvien pārliecinošāk ieņem savu vietu arī uz augsta līmeņa starptautisku kormūzikas konkursu kartes", tā konkursa mākslinieciskais vadītājs, diriģents Jānis Ozols.

Sestais Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss noritēja no 22. līdz 24. septembrim Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē un sapulcināja kora dziedātājus no deviņām pasaules valstīm - Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Vācijas, Īrijas, Bulgārijas, Indonēzijas un Latvijas.

Koru sniegumu vērtēja profesionāla starptautiska žūrija, kuras priekšsēdētājs bija Hosu Elberdins Badiola no Spānijas. Žūrijā darbojās Kaje Tannera no Igaunijas, Haralds Jers no Vācijas, Luka Skakabaroci no Itālijas un latviešu komponiste Selga Mence.