VIDEO ⟩ "Apvienotais saraksts" attiecībā uz Rajevu bija kļūdījies, pauž Tavars

Tavars norādīja, ka lēmumu par aiziešanu opozīcija esot pieņēmuši visi AS frakcijas deputāti, tostarp Rajevs, atsakoties no amatiem, jo "mūsu vērtību vektoros neietilpst politiskais tirgus".

Rajevs tikmēr tviterī, skaidrojot aiziešanas no AS iemeslus, raksta, ka viņš līdz pēdējam esot aizstāvējis viedokli, ka AS jāiet premjeres Evikas Siliņas (JV) vadītajā valdībā. Viņaprāt, AS bija jāpiekrīt uzaicinājumam un jāturpina strādāt koalīcijā, taču tā vietā esot izskanējušas "tikai atrunas un retoriskas konstukcijas".