"Slepkavu izpalīgs." Smiltēns aicina VDD saukt pie kriminālatbildības Mamikinu

Viens no "Apvienotā saraksta" (AS) līderiem, Saeimas deputāts Edvards Smiltēns (AS) vērsies Valsts drošības dienestā (VDD), lūdzot saukt pie kriminālatbildības Andreju Mamikinu par noziegumu pret mieru un kara noziegumu publisku slavināšanu, aģentūru LETA informēja AS pārstāve Mudrīte Grundule.