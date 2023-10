2024. gada budžetā 17 pašvaldībām trūkst naudas pamatvajadzību finansēšanai

RACA lūgusi pašvaldībām aprēķināt finansējuma apjomu, kas pašvaldībām būs nepieciešams, lai no nākamā gada ieviestu valsts noteiktās prasības, piemēram, par minimālās algas paaugstināšanu, pirmsskolas pedagogu darba algas palielinājumu, izdevumus pašvaldības policijas uzturēšanai, kas no nākamā gada būs obligāta prasība, taču septiņās pašvaldībās tāda vēl nav izveidota, "Sadales tīklu" tarifu kāpumu, deinstitucionalizācijas pakalpojumu finansēšanu, kas līdz šim bija no Eiropas struktūrfondu finansējuma, sociālās palīdzības pabalstu palielinājumu un aizņēmumu procentu atmaksas sadārdzinājumu. Pašvaldību apkopotie dati liecina, ka, lai nosegtu papildu izmaksas vidējais nepieciešamais finansējuma pieaugums ir 9,36%.