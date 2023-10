Vairākās Latvijas skolās ziņots par potenciālu apdraudējumu. Evakuēti skolēni

Izglītības un zinātnes ministrija apzina skolu skaitu

Vecāki soctīklos ziņo par situāciju reģionos

"Bērni ir evakuēti no skolām attiecīgi - no Olaines 2. vidusskolas uz Olaines Sporta namu, no Olaines 1. vidusskolas uz RTU Olaines Tehnoloģiju koledžu," teikts pašvaldības mājaslapā. "Skolēnu autobusi visos maršrutos šodien kursēs plkst. 12:00 no Olaines Sporta nama uz RTU Olaines Tehnoloģiju koledžu, Jaunolaines sākumskolu un tālāk pa attiecīgā autobusa maršrutu. Bērni, kas no skolas evakuēti bez virsdrēbēm un personīgajām mantām, uzturēsies Olaines Sporta namā vai RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā kopā ar pedagogiem. Jaunāko klašu bērnu vecāki, ja situācija ļauj, aicināti ierasties pēc saviem bērniem vai sazināties ar sava bērna klases audzinātāju."