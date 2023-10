VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Putina dižošanās ar kodolieročiem un jaunākie Mamikina meli par Latviju

Vērts piebilst, ka atšķirībā no stingrās līnijas piekritējiem Putins Valdajā izteicās, ka viņš vēl nav pārliecināts, vai ir vai nav jāveic kodolieroču izmēģinājumi.

Laikraksts "The New York Times" Putina samiernieciskāko toni nekā, piemēram, viņa ārpolitikas padomniekam Sergejam Karaganovam, skaidro ar to, ka divi Krievijai vitāli nepieciešami sabiedrotie – Indija un Ķīna - ir paziņojuši, ka nosodīs jebkādas darbības, kas veiktas ar kodolieročiem. Laikraksts arī atsaucas uz Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāja Kirilo Budanova teikto, ka Krievijas vadība nav tādi idioti, lai Ukrainā izmantotu taktiskos kodolieročus.