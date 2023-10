Valdība lemj apturēt Vientuļu un Pededzes robežkontroles punktu darbību

Rīkojums pieņemts saistībā ar Krievijas pieņemto lēmumu no šī gada 16. oktobra Ukrainas pasu turētājiem ļaut ieceļot Krievijā no trešajām valstīm tikai divās robežšķērsošanas vietās – caur Šeremetjevas starptautisko lidostu Maskavā, Krievijā un caur Vientuļu robežšķērsošanas vietu uz Latvijas un Krievijas robežas.

Tādējādi, lai nepieļautu iespējamu sabiedriskās kārtības, kā arī valsts drošības apdraudējumu un izvairītos no radītās situācijas iespējamām nelabvēlīgām sekām, nepieciešams apturēt Latvijas – Krievijas robežšķērsošanas vietu darbību.

Tā anotācijā ministrija norādījusi, ka Krievijā ir pieņemts lēmums, kas nosaka, ka no 2023.gada 16.oktobra visiem Ukrainas pasu turētājiem būs tiesības ieceļot Krievijā no trešajām valstīm tikai divās robežšķērsošanas vietās, un viena no tām ir robežšķērsošanas vieta uz Latvijas-Krievijas robežas - Vientuļu robežšķērsošanas vieta.