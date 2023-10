Kašers nosauc piecas lietas, kurām jābūt katras sievietes skapī

Džinss nekad neiziet no modes pavisam, līdz ar to džinsam ir jābūt katras sievietes skapī. Tās var būt gan džinsa bikses, gan krekli. Protams, laika gaitā mainās siluets un formas. Šajā sezonā Kašers iesaka izvēlēties bikses ar platiem galiem un augsto jostu: "Kaut gan modē ir zemās bikses, darbā ar sievietēm secinu, ka sievietes jūtas drošāk biksēs, kur iespējams notušēt "vēderiņu" un justies ērti par savu ķermeni. Tāpat sievietēm nav jābaidās no biksēm ar platiem galiem, jo, pareizi kombinējot apģērbu, arī platas bikses var slaidināt."