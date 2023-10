Kā pareizi šķirot bioloģiskos atkritumus

No 2024. gada bio atkritumu izvešanas tarifs kļūs lētāks

Bioloģisko atkritumu izvešanas tarifs šobrīd ir par 20% lētāks nekā sadzīves atkritumu izvešanas maksa, un no 2024. gada tas kļūs vēl izdevīgāks, proti, par 40% lētāks. Bio atkritumi veido ap 30% līdz 40% no kopējās sadzīves atkritumu masas, tāpēc, tos nodalot no pārējiem atkritumiem, iedzīvotājiem ir iespēja samazināt savu rēķinu.