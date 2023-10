"Stabilitātei" pieprasa Kariņa un Briškena demisiju

Lēmumprojekts par Kariņa demisiju parlamentā iesniegts, "pamatojoties uz ilgstoši ieilgušo iespējamo risinājumu meklēšanu attiecībā par Latvijas valstspiederīgo iedzīvotāju evakuāciju no Izraēlas, kurā oficiāli ir izsludināts karastāvoklis, kā arī nesamērīgi dārgo nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" organizētajā evakuācijas reisa Rīga-Telaviva-Rīga biļešu cenu, un Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta neefektīvo komunikāciju par iespējamajiem repatriācijas reisiem".

Briškena demisiju opozīcijas spēks pamato ar novēloto un gauso reakciju attiecībā par Latvijas valstspiederīgo iedzīvotāju evakuāciju no Izraēlas, kurā oficiāli ir izsludināts karastāvoklis, kā arī nesamērīgi dārgo nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" organizētajā evakuācijas reisa biļešu cenu.

Jau ziņots, Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretāre Diāna Eglīte aģentūrai LETA norādīja, ka tie Latvijas valstspiederīgie, kas ir vēlējušies izceļot no Izraēlas, ir vai nu jau aizbraukuši no valsts vai arī izceļos no tās ar šodienas avioreisu.