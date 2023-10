VIDEO ⟩ Kultūras nozares prioritātēm nākamgad 5,2 miljoni. Iezīmējas vairākas problēmas

Plānojot nākamā gada budžetu, šī valdība vienojusies, ka jaunām valdības programmām un prioritātēm tiks sadalīti 783,5 miljoni eiro un lielākā daļa no tā - 486,6 miljoni eiro, paredzēti trim galvenajām prioritātēm – drošībai, izglītībai un veselībai. Tas veido aptuveni 70% no pieejamajiem līdzekļiem jaunajām iniciatīvām un prioritātēm.

Kā sadalīt atlikušos līdzekļus, skaidro finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV): "[Pārējo] ministriju proporcijas ir nākamais lielais jautājums, tas, kā mēs raugāmies no Finanšu ministrijas, ir, vai attiecīgā nozare ir pietiekami finansēta vai arī nepietiekami finansēta.

Un mēs izmantojam tā saucamo COFOG jeb Eurostat sistēmu, kurā ir vienāda datu vākšanas metodoloģija. Mēs salīdzinām, kā pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis finansē, kādā apjomā no budžeta vai no IKP. Kultūras gadījumā - mēs esam kultūru krietni finansējuši, ja mēs salīdzinot to ar veselības nozari vai sociālo nozari."