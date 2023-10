LTV valdē nopietnas domstarpības bijušas ilgāku laiku

Par to, ka Latvijas Televīzijas valdes locekle Elīza Bērziņa ir iesniegusi atlūgumu, pirmā publiskā informācija nāca nevis no viņas pašas, Latvijas Televīzijas vai tās kapitāldaļu turētājas – Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes jeb SEPLP, bet gan no Saeimas Cilvēktiesību komisijas deputātes Lindas Liepiņas no "Latvija pirmajā vietā".