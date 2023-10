"Vai tas ir dīvas cienīgs gājiens?" Elīna Gluzunova par vairākām nepatīkamām epizodēm ar Olgu Rajecku

Gribētu likt akcentu, ka arī viņa ir šo dziesmu izpildītāja, nevis autore. Atceros, ka tad, kad iznāca dziesmas "Svētku diena" mana versija pēc "X faktora", tad viņa ierakstīja komentāru: "Cik var malt vienu un to pašu, sāk apnikt. Jāsāk rakstīt pašai savas dziesmas." Uz ko es tolaik presē atbildēju, ka to teica Olga Rajecka, kura nav sarakstījusi nevienu dziesmu. Tolaik tā arī bija, bet nu tā vairs nevar teikt, jo viņa ir sarakstījusi dziesmu.

Mēs ar Olgu Rajeckas kundzi esam pazīstamas, kopš ar viņas meitu mācījos vienā kursā Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā. Tolaik gadu pēc mācībām aizgāju prom no skolas un sāku mācības parastā vidusskolā. Tajā laikā es gribēju stāties mini "Eolikā", un atlasē Olga mani, protams, atpazina. Viņa toreiz teica, ka ar savu izgājienu, aizejot no skolas, es zaudēju savas iespējas muzikālajā jomā. Viņa to teica žūrijas klātbūtnē.