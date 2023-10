Mesi izcīna jau astoto "Balon' d'Or". Bonmati uzvaras laurus plūc pirmoreiz

Vīriešu konkurencē otro vietu ieņēma norvēģis Ērlings Holanns no Mančestras "City", trešo - francūzis Kilians Mbapē (Parīzes "Saint-Germain"), ceturto - Beļģijas pussargs Kevins de Brujne (Mančestras "City"), piektais finišēja Spānijas pussargs Rodri (Mančestras "City"), sestais - brazīlietis Vinisiuss Žuniors (Madrides "Real"), septītais - Argentīnas vārtsargs Hulians Alvaress (Mančestras "City"), astotais bija nigērietis Viktors Osimhens no "Napoli", devītais - portugālis Bernardu Silva no Mančestras "City", bet desmitais - horvāts Luka Modričs (Madrides "Real").