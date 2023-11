Jūlijs Krūmiņš dod ieskatu, kādas pasaules līmeņa zvaigznes piedalīsies viņa dzimšanas dienā

Krūmiņš atklāj, ka draugiem un radiem vēlas sarīkot koncertu, kur izskanētu viņa jaunības dienu mūzika - Frenks Sinatra, "The Beatles", Elviss Preslijs, Vitnija Hjūstone.

Viņš arī uzaicinājis uzstāties divas slavenas grupas no Itālijas, vienu no Lielbritānijas un ansambli no Zviedrijas. "Uzaicināju arī kādu Latvijas grupu, kura man ļoti patīk. Nosaukumu neteikšu, vēl gribu saglabāt intrigu," smej Krūmiņš.