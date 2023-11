VIDEO ⟩ "Izskatās pēc tipiska no PSRS mantota propagandas paņēmiena." Festivālā Krievijā bez producentu ziņas iekļauj Latvijas producentu filmas

Krievijā no 1. novembra norisinās "Eiropas filmu festivāls". Tā repertuārā iekļautas filmas no visas Eiropas, tostarp arī divas, kuru tapšanā piedalījušās filmu komandas no Latvijas. Abu filmu pārstāvji par savu darbu demonstrēšanu Krievijā uzzinājuši no Latvijas televīzijas (LTV) zvana, vēsta LTV raidījums "Panorāma".