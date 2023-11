Cenšas ievilināt cilvēkus izdomātās "drošības shēmās". Banka brīdina par jaunu krāpšanas veidu

Tostarp "Swedbank" klienti saņem aicinājumu izņemt skaidru naudu un nodot to it kā "drošības dienestu darbiniekiem", kas to "noglabās drošā vietā" vai izmantos ļaundaru notveršanai. Atsevišķos gadījumos krāpnieki pat aicinājuši skaidro naudu ar taksometru vest uz citu Latvijas pilsētu un nodot "drošības dienestu darbiniekiem".