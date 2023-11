Pret Reiru neierosina ētikas pārkāpuma lietu par deputātes Pleškānes nolamāšanu

Edgars Tavars (AS) teica, ka viņam ir ļoti nepatīkami piedalīties šādā diskusijā. Deputātam neesot pieņemami Reira izteikumi, vienlaikus izteica priekšlikumu neierosināt ētikas kodeksa lietu, radot kopīgu sapratni nākotnei, ka visi deputāti izturas ar cieņu viens pret otru.

Deputāte Leila Rasima (P) atzīmēja, ka deputāti komisijā vērtē, vai ir pamats ierosināt lietu, un šeit viennozīmīgi esot pamats to rosināt. Viņas ieskatā, Reirs ir izteicies necienīgi neatkarīgi no konteksta. Līdzīgi pauda Ervins Labanovskis (P), norādot, ka ir jāpiemēro līdzīga pieeja, kā citos gadījumos. Neatkarīgi no frakcijas, būtu jābūt vienādai nostājai par nepiemērotu leksiku.