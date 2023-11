Pasažieru lidmašīna pacēlusies ar diviem bojātiem iluminatoriem. Problēma tika pamanīta krietni vēlāk

Lidmašīna no Londonas devās uz Orlando štatu ASV. Tajā atradās trīs piloti, inženieris, krāvējs, seši stjuarti un deviņi pasažieri. Īsi pēc pacelšanās vairāki pasažieri pamanīja, ka lidmašīnas salons ir aukstāks un skaļāks nekā parasti.

Kādā brīdī krāvējs devies uz lidmašīnas pakaļgalu un konstatēja, ka troksnis tajā ir tik skaļš, ka "var bojāt dzirdi". Viņš pamanīja, ka viena loga blīvgumija gaisa kuģa kreisajā pusē plivinās gaisā, un par to ziņojis.

Portāls "The Independent" ziņoja, ka to vietā bija ievietots plastmasas gabals, kas pasažierus attur no pieskaršanās loga ārpusei. Lielbritānijas Gaisa negadījumu izmeklēšanas birojs norādījis, ka šī situācija varēja beigties pavisam bēdīgi.