Vienā dienā Latviju pārlido vairākas lidmašīnas uz un no Krievijas. Kāpēc?

7. novembrī gaisa spēku radars pirmdien konstatējis Latvijas gaisa telpas pārkāpumu Latvijas-Krievijas pierobežā, ko veicis Krievijas gaisa kuģis. Pēc robežas nelikumīgās šķērsošanas gaisa kuģis atgriezās Krievijas teritorijā. Tajā pašā dienā manīts, ka divi gaisa kuģi pārlidoja Latviju gan uz, gan no Krievijas. Vai tas ir atļauts?

Divi dažādi gaisa kuģi

"Apollo.lv" konstatēja, ka 7. novembrī ap plkst.12.30 Latvijā no Krievijas ielidoja "Flypgs" gaisa kuģis, kas devās uz Stambulu, Turciju. Īsi pirms tam Latvijā no Lietuvas ielidoja gaisa kuģis, kas lidoja no Belgradas uz Pekinu.