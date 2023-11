"Meklēt cilvēku vienmēr ir grūti..." "bezvēsts.lv" vadītājs par jaunumiem cilvēku meklēšanā Latvijā

Būs pieejamas vairāku veidu ierīces. To cenas būs no 15 līdz 25 eiro mēnesī. Tās būs iespējams abonēt, līdzīgi kā citus sakaru pakalpojumus. Cena būs atkarīga no pakalpojumu kopuma. "Vēl viens ierīces veids, šis gan nav "Altum" projekts, pieejams - podziņu telefons. Šim modelim nebūs radiouztveršana, bet būs SOS poga, to varēs lietot kā parastu telefonu. Ļoti labi ir tas, ka mēs vienkārši varēsim iedot cilvēkam telefonu un viņš to varēs lietot kā telefonu, kuram nebūs ierobežojumu vai sakaru limitu.