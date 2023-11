VIDEO ⟩ Rīgā ved tankus 18. novembra militārās parādes vajadzībām

Jau ziņots, ka 18. novembrī plkst. 13.30 Rīgā, 11. novembra krastmalā, notiks Latvijas proklamēšanas 105. gadadienai veltīta Latvijas un tās sabiedroto bruņoto spēku, Iekšlietu ministrijas pakļautības iestāžu un Jaunsardzes vienību militārā parāde. Parādi, kurā piedalīsies aptuveni 1500 karavīru, zemessargu, policistu, robežsargu, ugunsdzēsēju glābēju un jaunsargu, komandēs Zemessardzes komandieris pulkvedis Kaspars Pudāns, bet to pieņems Nacionālo bruņoto spēku augstākais vadonis, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. Militārās parādes ierindas priekšgalā soļos Zemessardzes 1.Rīgas brigādes Studentu kājnieku bataljons, kuriem šogad uzticēts nest Latvijas armijas karogu. Aiz Latvijas armijas karoga grupas karogu nesīs Daudznacionālās divīzijas štāba "Ziemeļi" karoga grupa, NATO spēku integrācijas vienība, kā arī trīs Baltijas valstu kopējās militārās izglītības iestādes - Baltijas Aizsardzības koledžas karoga grupa. Parādē ar karoga grupu piedalīsies arī sabiedroto spēku karavīri no Albānijas, Kanādas, Čehijas, Igaunijas, Islandes, Itālijas, Lietuvas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas un ASV, ar kuriem Latvijas karavīri ikdienā plecu pie pleca pilda uzdevumus gan starptautiskajās operācijās, gan apgūst iemaņas un prasmes militārajās mācībās Latvijā un ārvalstīs. Šogad parādē otro reizi piedalās arī Ukrainas karoga grupa. Latvija turpina sniegt militāro palīdzību Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Nacionālos bruņotos spēkus parādē pārstāvēs Mācību vadības pavēlniecības karoga grupa, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Instruktoru skolas karoga grupa, Kājnieku skolas karoga grupa, Kaujas atbalsta nodrošinājuma mācību centra karoga grupa, Sakaru skolas karoga grupa, Jūras spēku mācību centra karoga grupa, Štāba bataljons, Jūras spēki, Gaisa spēki, Nodrošinājuma pavēlniecība, Zemessardzes karoga grupa, Zemessardzes 1. Rīgas brigāde, 2.Vidzemes brigāde, 3. Latgales brigāde, 4. Kurzemes brigāde, un Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde. Sabiedroto bruņotos spēkus parādē pārstāvēs Kanādas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas vienības. Tāpat parādē piedalīsies vienības no Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī no pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas un Jaunsardzes. Parādes muzikālo noformējumu nodrošinās Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris, Jūras spēku orķestris un Zemessardzes orķestris. Parādes kājnieku vienības militāro orķestru pavadībā turpinās gājienu pa Kaļķu ielu, Brīvības ielu, Bruņinieku ielu līdz Skanstes ielai. Parādi noslēgs Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku, kā arī Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta bruņojuma, tehnikas un transporta demonstrējums. Lidojumam labvēlīgos laika apstākļos būs redzami divi Valsts robežsardzes helikopteri "AgustaWestland 109" un "AgustaWestland 119", divi Gaisa spēku jaunie helikopteri UH-60M "Black Hawk", ASV operācijas "Atlantic Resolve" gaisa kuģi - viens HH-60 "Black Hawk", kas aprīkots Medicīniskās evakuācijas operāciju veikšanai, divi UH-60 "Black Hawk" un divi CH-47 "Chinook", divas atjaunotās Gaisa spēku lidmašīnas An-2 "Colt", no kurām tiks palaisti dūmi Latvijas karoga krāsās un Latvijas nacionālās lidsabiedrības "Air Baltic" lidmašīna "Airbus 220-300". Parādes aviācijas sadaļu noslēgs Spānijas Gaisa spēki, kas bāzējas Igaunijā, un Itālijas Gaisa spēki, kas bāzējas Lietuvā - katra valsts lidos ar diviem EF-2000 "Eurofighter Typhoon" iznīcinātājiem, kas nodrošina Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju "Baltic Air Policing". Parādē būs vērojama Latvijas bruņoto spēku militārā tehnika, tostarp bruņumašīnas "Patria" 6x6 un kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņumašīnas "CVR(T)". Tāpat parādē varēs redzēt pašgājējhaubiču sistēmas "M109", mīnu sprādzienu izturīgos ceļu atmīnēšanas transportlīdzekļus "Husky", taktiskos transportlīdzekļus "Bombardier MAX 650", kvadriciklus un citu Latvijas bruņoto spēku militāro tehniku. Parādē piedalīsies arī bezpilota lidaparāti, kas spēj novērot gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā, un koriģēt artilērijas uguni, kā arī tālās darbības prettanku ieroču sistēmas. Parādes apmeklētāji varēs vērot arī sabiedroto valstu bruņutehniku, piemēram, Itālijas bruņoto spēku tanku "Ariete" un bruņutransportieri "Centauro", Spānijas bruņoto spēku tanku "Leopard" un kājnieku kaujas mašīnu "Pizarro", Polijas bruņoto spēku tanku "PT91", slovāku haubici "Zuzana" kā arī Albānijas, Čehijas, Slovēnijas, Slovākijas un Melnkalnes bruņoto spēku militāro tehniku. Valsts policija militārajā parādē piedalīsies ar motocikliem "BMW R 1250 RT", kurus izmanto ceļu satiksmes uzraudzībā un augstāko valsts un ārvalstu amatpersonu eskortēšanā, un autotransporta vienībām, kuras izmanto ceļu satiksmes uzraudzībā, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, tostarp operatīvajiem transportlīdzekļiem ar speciālo krāsojumu "Škoda Superb" un "Volkswagen Tiguan", kas tiek izmantoti slēptajai satiksmes uzraudzībai cīņā ar agresīviem autobraucējiem. Savukārt Valsts robežsardze parādē demonstrēs apvidus automašīnas "Nissan Pathfinder" ar sniega motocikliem un "Toyota Hilux", kurus izmanto valsts robežas apsardzībā, jauno robežsargu apmācībām un speciālo operāciju uzdevumu veikšanai, operatīvos transportlīdzekļus "Renault Trafic", kas tiek izmantoti imigrācijas kontrolē, mobilo patruļu un kontrolposteņu nodrošināšanai, kā arī kvadriciklus "Polaris MV850", kas ievērojami uzlabo Valsts robežsardzes mobilitāti un tiek izmantoti patruļām pierobežā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests parādē demonstrēs specializēto Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehniku, ko izmanto ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos, tostarp jaunākās saņemtās "Scania " autocisternas. 21 nāciju zalvi par godu valsts neatkarības proklamēšanas gadadienai no AB dambja veiks Zemessardzes 17. kaujas atbalsta bataljons. Savukārt par kārtību un drošību parādes norises vietā un laikā rūpēsies Militārā policija un Speciālo uzdevumu vienība, bet par medicīnisko nodrošinājumu - Nodrošinājuma pavēlniecība. 17. novembrī Rīgas ostas Pasažieru termināļa piestātnēs MK3 un MK4 ieradīsies Jūras spēku Mīnu kuģu eskadras štāba un apgādes kuģis A-53 "Virsaitis", mīnu kuģis M-04 "Imanta" un patruļkuģu eskadras patruļkuģis P-09 "Rēzekne". Kuģi būs atvērti 18. novembrī no plkst. 13 līdz plkst. 16. Tāpat arī 17. novembrī piestātnē ieradīsies arī Lietuvas Jūras spēku mīnu kuģis M-53 "Skalvis" un Igaunijas Jūras spēku kuģis. 18.novembrī no plkst. 11 līdz 16, Rīgas Pasažieru ostas piestātnē Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus apmeklēt Latvijas un sabiedroto spēku militārās tehnikas un ekipējuma izstādi, kurā būs apskatāma arī Valsts robežsardzes tehnika un aprīkojums.