Kāpēc joprojām nav skaidrība par Latvijas plāniem bumbu patvertņu ierīkošanā?

Pašvaldības Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gints Reinsons lēš, ka no apzinātajām patvertnēm aptuveni 10 ir salīdzinoši labā stāvoklī. Viena no tādām ir 1936.gadā celtās māsu skolas Rīgā, Jāņa Asara ielā pagrabā, kur, mācoties no Pirmā Pasaules kara pieredzes, tika izbūvēta gāzu droša pazemes slimnīca, kas var dot patvērumu 300 cilvēku.