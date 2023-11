"Aiz priekškara": Kremļa propagandisti izveidojuši savu ideoloģisko karaļvalsti

Par masveidīgajiem dronu uzbrukumiem Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba sociālajā tīklā "X" rakstīja šādi: "Holodomora genocīda piemiņas dienas priekšvakarā apšaudot Ukrainu ar vairāk nekā 70 bezpilota lidaparātiem, Maskava netieši uzņemas atbildību par šo šausmīgo pagātnes noziegumu, kurā miljoniem ukraiņu tika nogalināti badā. Viņiem tas bija par ukraiņu nogalināšanu toreiz un tagad. Atšķirība starp 1932.-1933.gadu un tagadni ir tāda, ka toreiz mēs bijām praktiski neaizsargāti pret totalitāro ļaunumu, kas atņēma mums visu pārtiku un norobežoja badā mītošos ciematus, neļaujot cilvēkiem meklēt glābšanu citos reģionos. Šodien mums ir sava valsts, sava armija, sava pretgaisa aizsardzība un sava atmiņa. Mēs nekad nepiedosim un neaizmirsīsim to, ko Kremlis ir nodarījis mūsu tautai. Maskava lepojas ar ukraiņu nogalināšanu. Bet viņi arī parāda, cik viņi baidās no tā, ka mēs esam stiprāki par viņiem. PSRS un vēlāk Krievija darīja visu iespējamo, lai slēptu un noliegtu Holodomora genocīda noziegumu. Viņiem neizdevās. 28 valstis un trīs starptautiskās organizācijas to ir atzinušas par genocīdu pret ukraiņiem, un šis skaits 2022.-2023.gadā ir vairāk nekā dubultojies. Esmu pateicīgs katram no viņiem un aicinu citus sekot šim piemēram. Mēs turpināsim savu darbu, lai paplašinātu Holodomora atpazīstamību visā pasaulē. Ļaunums ir jāuzvar, un tas tiks uzveikts un saukts pie atbildības."