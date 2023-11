Eiropā izplatās jauns cūku gripas paveids. Vai arī Latvijai būtu jāuztraucas?

"Līdz ar to, tas uztraukums ir par to, ka tas vīruss ir izcirkulējis vēl kaut kur pa vidu. Tas nozīmē, ka gan jau vēl kāds cits cilvēks arī ir bijis inficēts, nav noteikts, ka slims, ar šo vīrusu, un caur to citu cilvēku nonācis pie šī cilvēka. Kā tas vīruss izplatīsies, pagaidām ir grūti pateikt, bet izskatās, ka strauji neizplatīsies, tāpēc, ka pagaidām ir tikai viens cilvēks konstatēts."