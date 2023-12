"Vīrietim pašam būs jāmazgā trauki?" Ļaudis sociālajos tīklos apspriež Stambulas konvencijas ratificēšanu

Atgādinu, ka 58% no manas sieviešu auditorijas bija pieredzējuši grabstīšanu sabiedriskā transportā.



Es nezinu vai tā konvencija kaut kādi to salabos vai ietekmēs, bet ir labi, ka par to, beidzot, sabiedrībā runā. https://t.co/8CbefbtD1d