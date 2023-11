Saeima galīgajā lasījumā atbalsta Stambulas konvencijas ratifikāciju

"Progresīvo" politiķe Antoņina Ņenaševa atsaucās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem, kas liecinot, ka katrs trešais Latvijas bērns ir pakļauts vardarbībai ģimenē. "Mēs šeit esam 100 deputāti Saeimas sēžu zālē, tātad statistiski pieņemsim, ka vismaz 33 no mums bērnībā ir cietuši no kāda veida vardarbības. Un, protams, vardarbība atstāj sekas arī uz nākamām paaudzēm," pauda deputāte.

Opozīcijas politiķe Linda Liepiņa (LPV), komentējot Ņenaševas runu, apgalvoja, ka "tikai sieviete, kas patiesībā ir sista un nevis no kaut kāda garāmgājēja, bet sista no sava vīra puses, sista no sava bērna puses, tikai sieviete, kas ir izvarota no sava darba devēja puses, zina pilnīgi noteikti, ka šī konvencija nav ne par vardarbību, ne par izvarošanu, nav ne par sievieti un ne par bērniem". Deputātes ieskatā, konvencija ir par "vīriešiem kleitās".