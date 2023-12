Kalniete: Grūti prognozēt, vai šogad pieņems lēmumu par sarunu sākšanu par Ukrainas iestāšanos ES

Kalniete piebilda, ka ES iekšienē ir arī otrs viedoklis, ka EK būtu vēl "stingrāk jāpiegriež skrūves" Ungārijai un jārunā no šādām pozīcijām, bet kopumā situācijas iznākumu pašlaik esot grūti prognozēt.

Taujāta, vai šie apstākļi neliecina, ka ES jāatsakās no vienprātīgiem lēmumiem, Kalniete atzina, ka ES valstu kļuvis ļoti daudz, tāpēc lēmumu pieņemšana pēc konsensus principa kļuvusi ļoti apgrūtināta. Lai arī Latvijas valdības pozīcija ir neatbalstīt atteikšanos no vienprātības ES balsojumos, es gan to atbalstītu, sacīja Kalniete, kura ir nolēmusi kandidēt arī nākamajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās.