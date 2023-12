FOTO ⟩ Doma laukumā durvis ver Laimas labdarības namiņš

Uzņēmuma "Orkla Latvija" labdarības iniciatīva Laimas labdarības namiņš iegājis otrajā gadu desmitā, un vienpadsmit pastāvēšanas gadu laikā sarūpējis dāvanas 12 220 bērniem no visas Latvijas.

Šogad, pēc dažu gadu pārtraukuma, iemīļotais Laimas labdarības namiņš atgriežas klātienē un no 2. līdz 19. decembrim ikviens aicināts viesoties namiņā Doma laukumā, Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa ietvaros.

Vienpadsmit gadu laikā esam redzējuši, ka dažkārt bērnu lūgumi ir ne tikai par savu, bet vecāku sapņu piepildīšanos, un katram no mums ir dota iespēja atsaukties kādam no šiem lūgumiem, darot īpašu svētku laiku kādam, kurš to ļoti gaida," Laimas labdarības namiņa atklāšanā bilda "Orkla Latvija" valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons.