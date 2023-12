"Sieviete sievietei ir ienaidnieks!" Dāmas sociālajos tīklos saplūcas par ieceri celt nodokli mitrajām salvetēm

Jau pēc bērna dzimšanas nolēmu, ka balstīšos tikai apziņā, ka savam bērnam dodu svarīgāko - laiku, pacietību un beznosacījuma mīlestību, jo citās kategorijās visur iekristu sliktajā sarakstā - ķeizars, mpm, salvetes. Un ar šo apziņu iet daudz vieglāk. You do you!