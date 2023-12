"Nevaram veikt straujas kustības." Zane Driņķe par LVM rekordiem un šogad paveikto

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) šī gada pavasara sezonā saskaņā ar plānoto iestādīja 310 hektārus jauna meža, saņēma balvu "Goda darba devējs 2023" un līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad atklāja aptuveni 400 iepriekš nezināmas putnu ligzdas. Minētie ir tikai daži fakti, kas raksturo uzņēmuma darbību 2023. gadā. Kā kopumā šogad veicies LVM un ko no plānotā izdevies sasniegt? Uz sarunu aicinājām uzņēmuma padomes priekšsēdētāju Zani Driņķi.

Nenoteiktības apstākļi un izaicinājumu gads

Vaicājot, kā LVM vērtē šogad paveikto, Driņķe uzsver – lai arī šis gads bijis izaicinājumu pilns, uzdevumi, kas izriet no stratēģiskajiem mērķiem, tiek paveikti. "Šogad esam atjaunojuši uzņēmuma stratēģiju.

Tajā izvirzītie mērķi pozicionēti precīzāk, ņemam vērā arī to, kas šobrīd notiek pasaulē. LVM pamatdarbība ir mežsaimniecība, tā veido vairāk nekā 95% no kopējiem uzņēmuma ieņēmumiem. Izcila mežsaimniecība ir galvenais uzņēmuma mērķis arī nākotnē – tā būs viena no atslēgām Eiropas klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā.