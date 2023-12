Atmežošanas jaunā regula raisa pretrunas

Pagaidām noris aktīvs darbs Eiropas Komisijas darba grupā, kur meklē risinājumus regulas īstenošanai. Latvija stingri iestājas par esošo dalībvalstu nacionālo datubāžu un sistēmu izmantošanu un digitālo sasaisti, tādejādi atvieglojot datu iesniegšanu vietējiem ražotājiem un audzētājiem. Ekmane skaidro: ”Latvijā ir ES līmenim attīstīta un plašu informāciju aptveroša datubāze – Mežu Valsts reģistrs, ko uztur Valsts Meža dienests. Šī datu bāze satur regulai nepieciešamo informāciju, tāpēc šķiet tikai loģiski to izmantot. Tāpat turpinām apzināt, kādas nacionālās sistēmas un datubāzes vēl ir iespējams izmantot, lai nodrošināt efektīvu informācijas ievadi regulas prasību izpildei.”

Papildus slogs

Lai arī Latvijā atmežošana un meža degradācija nav plaša mēroga problēma, regulas prasības radīs papildus administratīvo slogu vietējiem ražotājiem, kā arī papildus pienākumus valsts iestādēm, kas būs iesaistītas regulas prasību ieviešanas kontrolē. Līdz 2023.gada beigām dalībvalstīm ir jāpaziņo Eiropas Komisijai atbildīgā kompetentā iestāde, kas veiks iepriekšminētās pārbaudes par preču un produktu atbilstību Atmežošanas regulas prasībām. Kompetentajām iestādēm pārbaudes būs jāveic balstoties uz valstu riska novērtējumu, proti, būs pienākums pārbaudīt 9 % tirgus dalībnieku un tirgotāju, kas tirgo produktus no augsta riska valstīm, 3 % – no standarta riska valstīm, un 1 % – no zema riska valstīm, lai pārliecinātos, ka ir izpildītas Atmežošanas regulas prasības.