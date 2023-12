IZM sagatavojusi jaunu skolu finansēšanas modeli. Plāno ierobežot pašvaldību iespējas ietekmēt līdzekļu sadali

Modelis paredz, ka 1.-3.klasē tiks finansēts viens pedagoga palīgs uz 60 izglītojamiem, ja to skaits klasē pārsniedz 10 skolēnus. Šāds piedāvājums stiprinās pedagoga palīga lomu, lai jau mācību sākumposmā skolēni, kam ir grūtības mācībās, saņemtu savlaicīgu palīdzību, vienlaikus nekavējot kopējā mācību procesa norisi klasē, domā IZM.

Arī administrācijas atalgojums varētu būt atkarīgs no izglītojamo skaita izglītības iestādē. To plānots aprēķināt, piemērojot koeficientus modelī noteiktajai skolotāja nominālai bruto mēneša darba algai par likmi un koriģējot to uz slodzi ar 40 stundu darba nedēļu.