Saeima noraida LPV ieceri piemērot sodus par medicīnisku dzimuma maiņu nepilngadīgajiem

Dzimuma maiņas tematika ir kļuvusi par vienu no LPV pēdējā laika politiskās retorikas "jājamzirdziņiem". LPV rosināja Krimināllikumā noteikt, ka par nepilngadīgas personas medicīniska dzimuma maiņas veikšanu varētu sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

LETA vēstīja, ka laika periodā no 1999. līdz 2023.gadam dzimuma maiņu Latvijā veikuši 106 cilvēki, atsaucoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem, norāda Saeimas Juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins (JV). Judins šos datus publicēja pēc tam, kad LP bija iesniegusi minēto likumprojektu.

Deputāts no PMLP saņēmis informāciju, ka no dzimuma maiņu veikušajiem neviens nav bijis vecumā līdz 15 gadiem. Divi cilvēki bijuši vecumā no 15 līdz 17 gadiem, savukārt pārējie 104 - pieaugušie.