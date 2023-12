Gražulis Itālijas A sērijas mačā izcēlies ar 26 punktiem

Gražulis spēlēja 28 minūtes un raidīja grozā desmit no 11 divu punktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņš arī atzīmējās statistikā ar desmit bumbām zem groziem, diviem bloķētiem metieniem, divām kļūdām, divām rezultatīvām piespēlēm, trīs izprovocētiem pretinieku sodiem un noslēdza maču ar efektivitātes koeficientu 38 un +/- rādītāju +14.