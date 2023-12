Kā un kur sagaidīt Jauno gadu? Pasākumu apkopojums

"Kopā ar visu Latviju pusnaktī sagaidīsim 2024.gadu, bet pēc tam sāksies atskaite līdz plkst.0.25, kad jauns gads oficiāli iestāsies arī Jelgavā. Zeme, griežoties ap savu asi, diennaktī izdara vienu pilnu apgriezienu, ik pa brīdim šķērsojot kādu no meridiāniem. Latviju šķērso astoņi meridiāni, līdz ar to vietējais laiks dažādās valsts vietās atšķiras no vidējā pieņemtā. Jelgavā meridiāns šķērso Svētās Trīsvienības baznīcas torni, un jauns gads iestājas 25 minūtes pēc pusnakts," skaidro pašvaldības iestādes "Kultūra" vadītāja vietnieks Ivars Pirvics.