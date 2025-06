VIDEO "Es biju šokā." Biedrība "Tev" par dzērājšoferu auto nodošanu Ukrainai prasa naudu no palīdzības saņēmējiem

Tūkstoš eiro – nepamatota summa?

Kāpēc tieši tūkstoš eiro? To biedrība min kā pašas aprēķinātu izdevumu kopsummu par viena auto remontu un aizvešanu uz Ukrainu. Taču nekas neliecina, ka šis skaitlis ir pamatots. Piemēram, “tviterkonvojam”, kas uz Ukrainu vedis simtiem mašīnu, izdevumi par vienu ir ap četriem simtiem eiro. Taču tas nekad nav prasījis naudu no ukraiņiem, turklāt nodotās mašīnas bijušas pilnām bākām. To apliecina arī Jaroslavs. Tiesa, sākot no šī gada arī “tviterkonvojs” vairs nevar atļauties uz Ukrainu aizgādāto mašīnu atstāt ar pilnu bāku, norāda biedrības “Agendum” pārstāve Laura Pliča-Stankeviča.

Biedrībā “Tev” darbojas vairāk nekā desmit brīvprātīgo. Viņu vidū ir arī, piemēram, Sergejs, kurš, karojot Ukrainā, guvis traumu, kas liedza turpināt cīņu frontē. Šobrīd tieši viņš palīdz sagatavot uz Ukrainu vedamās mašīnas. Visa “de facto” rīcībā esošā informācija par to, ka biedrība par konfiscētajām mašīnām Ukrainā prasa naudu, saistās tieši ar Al-Asbahi. Līdz ar to nav zināms, vai un cik lielā mērā par to zināja pārējie biedrības pārstāvji.

Ukrainas armijas pārstāvis: "Es biju šokā."