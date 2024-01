LIVA aicinās skolu vadītājus valsts aizsardzības mācību īstenot uz citu stundu rēķina

Jau ziņots, ka VAM no 2024.gada 1.septembra būs obligāta visās vidējās izglītības iestādēs. Latvija ir pirmā valsts Eiropā, kas ievieš valsts aizsardzības mācību kā obligātu priekšmetu vispārējā vidējā izglītībā.

Kad šis priekšmets skolās kļūs obligāts, katru gadu to apgūs aptuveni 20 000 jauniešu, no kuriem aptuveni 2000 ik gadu būs pabeiguši VAM nometnes un ieguvuši prasmes, kas atbilst 1.līmeņa militārajai pamatapmācībai, lēš AM.