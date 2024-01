Policisti Latgalē konfiscē teju 120 000 nelegālus tabakas izstrādājumus ar Baltkrievijas akcīzes marķējumu

2023. gada 19. decembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas, veicot izmeklēšanas darbības kriminālprocesā saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti, Daugavpilī slēgtā vagonā, vilcienā no Baltkrievijas, konstatēja un izņēma kopumā 80 000 cigaretes ar Baltkrievijas akcīzes marķējumu.

Par šo noziedzīgo nodarījumu ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta trešās daļas par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību ievešanu Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvešanu no tās, apejot muitas kontroli vai noslēpjot tās no šādas kontroles, vai nedeklarējot, vai izmantojot viltotus muitas vai citus dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā (kontrabanda), ja tā izdarīta ievērojamā apmērā, ja to izdarījusi organizēta grupa, par ko paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.