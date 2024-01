"Strādājām dienu un nakti." Lietuvas prokurors atklāj jaunus faktus par Agotas nolaupīšanu

Ar panākumiem vainagojusies trīs dienu ilgusī meitenītes Agotas meklēšana. Viņa tika atrasta vienā no vairākām garāžām aptuveni pusotra kilometra attālumā no pazušanas vietas. Lai arī aizdomās turamā identitāte netiek atklāta, tika noskaidrots, ka aizdomās tiek turēts 42 gadus vecs lietuvietis Gedimins Filipavičius. To medijam "15min.lt" apstiprināja avoti tiesībsargājošajās iestādēs.