Deputāti nolemj tomēr saglabāt Saeimas smēķētavu

Grozījumi veikti Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā.

Tomēr šodien deputātu vairākums pieņēma parlamentārieša Ingmāra Līdakas (AS) precizējošu priekšlikumu, kas paredz, ka Saeimas un Ministru kabineta ēkās smēķēt varēs telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

Priekšlikuma autors Līdaka pauda, ka par šo jautājumu nebūtu no tribīnes "jālauž šķēpi", jo tas esot vairāk saimniecisks, nevis likumā lemjams jautājums. Līdakas ieskatā, nav Saeimu prezentējoši "bariņš apsnigušu, pīpējošu deputātu pie barikāžu pieminekļa".

Koalīcijas deputāts Ainars Latkovskis (JV) teica, ka "šad tad" opozīcija ir jāatbalsta, un ir brīži, kad ir jāieklausās kolēģos. Politiķis pauda uzskatu, ka smēķēt desmit metrus no Saeimas ir vēl riebīgāk, nekā Saeimai uzturēt telpu, kur smēķētāji to var darīt iekštelpās.

Savukārt deputāts Gatis Liepiņš (JV) norādīja, ka šodien tiek pieņemts "viens no stingrākajiem smēķēšanas ierobežojumiem pasaulē". "Mēs aizliedzam daļu elektronisko smēķēšanas veidu, smēķēt līdz 20 gadiem, bet tajā pašā laikā, kad ir runa par mums pašiem, par Saeimas smēķētavu, tad - nē, mēs turpināsim to darīt tā, kā mēs to darījām līdz šim," priekšlikumu kritizēja politiķis.