Likumā noteikti arī citi ar īpašuma tiesību nostiprināšanu saistītus jautājumus un tālāko rīcību pēc tam. Valsts īpašumā nekustamais īpašums pāriet brīvs no jebkādiem apgrūtinājumiem un nastām, ar to saprotot, ka valsts neturpina un nepārņem nekādas saistības, ciktāl tās izriet no iepriekšējā īpašnieka un ar to saistīto personu (lietotāju) veiktajām darbībām.