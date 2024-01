VIDEO ⟩ Tiešraidē iespējams vērot vulkāna izvirdumu Islandē

Vulkāna izvirdums sākās svētdien plkst. 7.57 (plkst.9.57 pēc Latvijas laika), kad lava sāka izplūst no plaisas zemē pāris simts metrus no Grindavīkas. Pāris stundas vēlāk plaisas garums bija palielinājies līdz aptuveni kilometram, un no tās plūda kvēlojošas oranžas lavas strūklas. Lava izplūda gan no plaisas, gan vulkāna.