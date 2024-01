VIDEO ⟩ No Latvijas izraidītais Katkovs Kremļa kanālos šķendējas par Latviju

Katkovs knapi valdīja asaras un pamatīgi šķendējās par Latvijas valsts iestādēm: "No vienas puses esmu priecīgs par šādu uzņemšanu no Krievijas, no otras puses ir rūgtums. Tomēr 57 gadus tur nodzīvoju, atstāju 13 ģimenes locekļus."