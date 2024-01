Pusstundu pirms paredzētās sēdes, plkst.15.30 pie Siguldas pagasta pārvaldes ēkas Zinātnes ielā 7 notiks iedzīvotāju pikets priekšsēdētājas Līgas Sausiņas (NA) atbalstam, iestājoties pret vairākuma deputātu rīcību, pieprasot priekšsēdētājas atbrīvošanu no amata, informē piketa organizatore un vadītāja Māra Deksne.

Kā skaidro Deksne, piketa mērķis ir izrādīt atbalstu Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētājai, iestājoties pret 14 domes deputātu pieprasījumu atstādināt Sausiņu no amata. Iedzīvotāji vēlas paust uzticību priekšsēdētājas līdz šim paveiktajam un nosodīt to deputātu rīcību, kuri bez faktoloģiska pamatojuma ir pieprasījuši priekšsēdētājas atcelšanu no ieņemamā amata. "Iedzīvotāji uzskata, ka deputātu pieprasījums ir bijis pārsteidzīgs, tie nav ņēmuši vērā iedzīvotāju viedokli, turklāt tas radījis reputācijas riskus Siguldas novadam," uzskata Deksne.