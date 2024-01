VIDEO ⟩ 19 eiro par liellopu. Lauksaimnieku saņemtās kompensācijas kā sāls sausuma un cenu krituma atstātajā brūcē

Atbalsta summām būs minimālās, plānotās un maksimālās likmes. Un maksājuma summa būs atkarīga no lauksaimnieku intereses par programmu. Jo vairāk pieteiksies, jo mazāka summa. Jaunā politika daļēji ir arī iemesls zemnieku protestiem vairākās dalībvalstīs, tostarp, Lietuvā.

Ja iepriekš Eiropas atbalstam, kas ir apmēram 330 miljoni eiro gadā, bija 32 maksājumu likmes, ar 2023. gadu to jau ir divreiz vairāk – 62. Sadalāmā summa gan apmēram tāda pati.

Līdz ar to tā virzība uz to zaļo pusi ietekmēs to, cik kurš saņem. Tas, kas neko nevēlas mainīt savā saimniekošanas praksē un turpināt, kā ierasts, un neveic šīs papilddarbības, un tad arī viņi saņem attiecīgi mazāk," saka Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks Indulis Āboliņš.