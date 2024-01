Reti kurš mūsdienās dzīvais austrietis pasaules iedzīvotājos ir iedvesis tādas šausmas kā Jozefs Fricls, kurš no 1984. līdz 2008. gadam savas mājas pagrabā turēja paša meitu Elizabeti, kuru paverdzināja un vairākkārt izvaroja, vēlāk to darot viņas trīs bērnu priekšā, kurus arī turēja ieslodzījumā. Ārpus pagraba sienām Fricls izlikās gluži normāls – pat viņa pārējiem ģimenes locekļiem, kas dzīvoja mājas augšstāvā, nebija ne mazākās jausmas par to, kas notiek pagrabā. Tomēr šo dubulto dzīvi Fricls nespēja turpināt mūžīgi.