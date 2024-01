Politiskā spēka "Apvienotais saraksts" (AS) Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu kandidātu saraksta līderis būs "Tviterkonvoja" vadītājs Reinis Pozņaks, trešdien kandidātu prezentācijas pasākumā pavēstīja AS līderi, Saeimas deputāts Edvards Smiltēns un AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.