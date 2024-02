Liepājā apzagti vairāki īpašumi. Policija atgādina par mājokļa drošību

Sākotnējā informācija liecina, ka nozagts portatīvais dators, naudas maki, kuros atradās nauda un maksājumu kartes, savukārt no neaizslēgtas automašīnas nozagts videoreģistrators.

Līdz šim noskaidrots, ka neviens no īpašumiem nebija aizslēgts un vienā no mājokļiem, kamēr īpašnieki gulējuši augšstāvā, no 1. stāva priekšnama veikta zādzība.